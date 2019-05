Cs de Palamós vol reduir les taxes d'ocupació de la via pública per als negocis de restauració

L'alcaldable de Ciutadans (Cs) de Palamós, Cristóbal Posadas, va anunciar ahir que té la intenció de reduir les taxes d'ocupació de la via pública per als negocis de restauració, «especialment aquells negocis que obrin tot l'any» i també vol estudiar la bonificació d'altres tributs municipals «per a aquells negocis que no tanquin durant la temporada d'hivern».

Posadas va manifestar que pretén «reduir els impostos de manera responsable, garantint serveis municipals de qualitat». Paral·lelament, l'alcaldable va afirmar que millorarà l'eficiència de la recaptació de tributs municipals «fraccionant el pagament d'impostos municipals per donar tota mena de facilitats als ciutadans». Finalment, l'alcaldable taronja va indicar que un dels seus objectius és apostar per incentivar l'obertura de nous negocis «bonificant els impostos locals, mitjançant exempcions de taxes de llicència, per a subministraments o clavegueram».