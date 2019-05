CUP Olot vol dissenyar un pla integral de formació per aturats de llarga durada

La candidatura cupaire Encapçalada per Lluís Riera subratlla la necessitat de dissenyar un pla integral de formació per aturats de llarga durada, de més de 45 anys o en risc d'exclusió social que compti amb tots els agents implicats de la comarca. L'objectiu de la fomació és «generar ocupació estable i de qualitat a partir de l'economia social i solidària», ja que segons destaca, «el sector de l'hostaleria i el comerç és on més es vulneren els drets laborals». En aquest sentit reclamen més recursos formatius i educatius per a joves sense el graduat escolar de secundària obligatòria i crear una Escola Municipal de Noves Oportunitats. També volen incrementar els tallers ocupacionals, la recuperació de les cases d'oficis i augmentar l'oferta de Programes de Formació i Inserció. La formació aposta per «incentivar les empreses que generin llocs de treball per aquests perfils».

També en l'eix social, la candidatura proposa fomentar la participació de la gent gran perquè puguin apadrinar o mentoritzar projectes.