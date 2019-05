ERC Salt planteja construir una nova pista poliesportiva al municipi

Esquerra Republicana de Salt vol fer una nova pista poliesportiva entre la piscina i el pavelló municipal. El candidat republicà i actual alcalde, Jordi Viñas, va apuntar ahir que continuaran desenvolupant el pla educatiu amb dotacció pressupostària ja que «entenem l'educació més enllà de les aules i perquè ens creiem l'educació 360».

Per aquest proper mandat la formació presenta un programa amb més de 50 propostes per seguir «fent créixer Salt com una ciutat verda, educadora, amable i on tothom pugui tenir una oportunitat». La creació de la nova pista ha de permetre, segons la formació, «ampliar l'oferta d'activitats esportives i educatives com a eina de cohesió social». També «donarà sortida a les necessitats d'espais de les entitats esportives».

El programa Educació 360 se suma al projecte Juguem i a la figura d'educadors de carrer que ha posat en pràctica durant aquest mandat. L'eix Ciutat Educadora, amb 13 propostes concretes, «posa l'educació com a base per reduir les desigualtats». Segons el batlle, «hem estat capaços d'arribar a un ampli consens amb la comunitat educativa per definir quin ha de ser el model educatiu de Salt amb la mirada llarga com és el pla educatiu». El batlle va fer un balanç de les mesures fetes durant aquest mandat. Va assegurar que s'han desencallat les obres del Gegant del Rec i de l'institut Salvador Sunyer, i va subratllar que «només amb una ciutat educadora aconseguirem una ciutat més justa i equitativa».