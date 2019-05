«Figueres està atrapada en el temps i necessita un projecte del segle XXI»

Agnès Lladó lidera la candidatura d'ERC per primera vegada i situa la formació i la retenció de talent al centre del seu programa.

El 2015, ERC es va presentar conjuntament amb MES. Ara ells s'han sumat al projecte de Guanyem. Quina relació manteniu?

Tenim una relació excel·lent amb pràcticament tots els grups, és més, hi ha gent de la nostra llistra provinent de MES. Els que han marxat els seus motius deurien tenir.

A quins resultats aspireu?

Tenim el millor projecte, el millor equip i el nostre objectiu és guanyar.

Amb quin projecte?

Amb un d'innovador, modern i del segle XXI, amb els figuerencs al centre de totes les decisions. Presentem un projecte en transformació econòmica i social, en cultura, posant al centre l'educació, un pilar fonament per mantenir la ciutat cohesionada.

Figueres no s'acaba de fer mai gran?

Hi ha una manca de cohesió important. Figueres té molts problemes compartits entre els diferents barris i els reptes són exactament els mateixos, però la ciutat ha quedat atrapada en el temps, se segueixen tractant els mateixos temes i prenent decisions en funció d'aquella ciutat dels anys 80 i 90.

Quins són els reptes dels propers quatre anys?

Figueres té moltes urgències. Tenim una radiografia que ens diu que el 47% de la gent està en risc de pobresa i exclusió social, amb una societat jove i poc formada. La transformació política és un altre repte important perquè hem de ser capaços d'arribar a acords pensant en la ciutat. A més, hi ha un problema amb la percepció de seguretat i un dels reptes és combatre els discursos infundats.

Com resoldre-ho?

Sumant i fent una anàlisi curosa i actualitzada el 2019. En termes d'atur i pobresa, el primer que s'ha de fer és generar una formació adequada per als joves i vinculada al territori, així com polítiques d'ocupació per a majors de 45 anys i garantir la retenció de talent amb grups de recerca.

Què és el primer que farà si governa?

Procurar que tots els grups siguem capaços de posar-nos d'acord en temes importants de ciutat com l'educació, la zona nord-oest o l'ocupació.

Ha faltat unitat aquest darrer mandat?

Hi ha hagut una manca d'empatia, diàleg i ganes de generar consensos i això el que denota és una manca de lideratge i de projecte.

Sobre pactes, amb qui sí i amb qui no?

ERC no pactarà amb els que són incapaços de garantir els drets civils i les llibertats individuals. No ens tanquem a res, però posem aquesta línia vermella. Caldrà veure quines són les sumes que existeixen, però Figueres es mereix un rumb diferent.

Ha fet prou feina l'oposició?

Estic molt contenta de la feina feta amb tres regidors. Hem aprovat tres pressupostos quan la ciutat reclamava a crits que no hi hagués un bloqueig. Sobre el mandat, ha sigut convuls i ha prevalgut l'individualisme.

Teniu un projecte clar per a la zona oest?

El primer que s'hi ha de fer és un pacte de ciutat real i efectiu perquè no s'utilitzi per fer populisme. Un cop fet això, hem d'anar a buscar els recursos allà on sigui necessari, i Europa també ens hi pot ajudar.

L'escola Carme Guasch serà una prioritat?

Sí. El compromís d'Educació segueix intacte, però no hi ha pressupost del 2019 i tothom sap qui l'ha bloquejat. Però l'Ajuntament ha de fer els deures: tenim un pla d'usos per definir, la inversió econòmica de la nau central i 325.000 euros per al projecte. El per què no s'ha tirat endavant no depèn d'ERC.