Guanyem Girona proposa crear un servei municipal d'atenció al col·lectiu LGTBI

Guanyem Girona vol crear un servei municipal d'atenció al col·lectiu LGTBI. Així ho va manifestar ahir la formació, en el dia internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. La número sis de la llista, Laia Pèlach, va explicar que aquest servei «es dissenyarà conjuntament amb les entitats referents sobre el tema, i anirà acompanyat d'un protocol propi d'atenció davant les agressions i discriminacions LGTBIfòbiques».

Per la seva banda, l'històric activista LGBTI Pau Gálvez, que també és candidat de Guanyem, va declarar que l'objectiu de la candidatura és «guanyar una ciutat on tothom pugui estimar a qui vulgui i com vulgui, sense patir discriminacions, que cuidi les persones que hi viuen independentment de la seva condició social, origen, gènere o orientació sexual».

La candidatura va aprofitar per presentar també les seves propostes per avançar cap a una ciutat més feminista i compromesa amb els drets de les dones. Guanyem vol redactar «un nou pla transversal d'igualtat de gènere de forma participativa i que tingui per objectiu avançar cap a una Girona lliure de sexisme». A partir de l'anàlisi de les discriminacions contra les dones, la formació planteja mesures específiques compensatòries de les desigualtats de gènere en les diferents etapes de la vida. Concretament, Guanyem va destacar propostes per fomentar la vocació de les dones en espais tradicionalment masculinitzats.

Pel que fa a l'esport, la candidatura aposta per dissenyar un pla de promoció de l'esport femení «que revisi les polítiques esportives des d'una perspectiva de gènere, per tal d'evitar situacions discriminatòries i plantejant mesures de foment de l'esport entre les dones a totes les edats». En aquest sentit, Saray Espinosa, militant feminista i candidata de Guanyem, va declarar que «és molt important que les dones estiguem presents amb tota normalitat en espais que tradicionalment ens havien estat vedats».