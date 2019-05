La JEZ obliga a modificar una llista a Maçanet de la Selva per no ser paritària

La formació política de Demòcrates Independents Maçanet (DIM) de Maçanet de la Selva ha acatat la petició que va fer la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Santa Coloma de Farners referent al no compliment de la llei de paritat en el tercer dels trams de la llista electoral.

L'organisme electoral va estudiar el cas després d'una denúncia per possible incompliment de la normativa i va resoldre el dia 6 de maig a favor de demanar una modificació en el termini de 48 hores. La formació d'Antoni Guinó, però, assegura que no va rebre la notificació fins aquest dijous per un possible error de l'enviament de la petició de l'entitat.

De totes formes, el cap de llista de la formació va assegurar ahir que divendres la JEZ va emetre un certificat modificant el nom del candiadat número 13 de la llista. D'aquesta forma, la formació hauria substituït el candidat a tancar la llista Benito López per la candidata Victòria Sepulbeda.



La llei electoral

Segons la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) en el conjunt de la llista de les eleccions, i en tot cas en cada tram de 5 llocs, els candidats d'un o l'altre sexe no podran estar representats en menys del 40%. D'aquesta manera la llista de DIM complia tots els requisits de paritat al primer i al segon tram -del cap de llista al candidat 10- però no ho complia en el darrer, els tres últims.