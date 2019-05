Junqueras: «Tenir un pres polític al Parlament Europeu incomodarà Espanya»

El president d'ERC i cap de cartell a les europees de la formació, Oriol Junqueras, va defensar que «si alguna cosa incomodarà Espanya és tenir un pres polític al Parlament Europeu que, a més, sigui candidat a presidir la Comissió Europea». En un vídeo gravat des del centre penitenciari madrileny de Soto del Real per a un míting a Lleida al costat de l'exconseller i senador electe Raül Romeva, Junqueras va afirmar que «la societat catalana no pot perdre l'oportunitat de portar a un pres polític» a Europa.

Junqueras va voler destacar «la força» simbòlica que té el fet que pugui compartir escó a l'Eurocambra amb els que volen veure'l «a la presó». Així mateix, va destacar que «no és poca cosa» que sigui el candidat comú de l'Aliança Lliure Europea (ALE), el grup europarlamentari d'ERC a l'hemicicle d'Estrasburg, per la presidència a la Comissió Europea. «Ens ho han posat molt difícil però guanyarem, triomfarem amb les eines de la democràcia», va afegir l'exvicepresident de la Generalitat.

En l'audiovisual, de dotze minuts, va intervenir al costat d'ell Romeva, un altre exeurodiputat, que va instar a votar ERC de forma massiva «perquè Europa entengui que la república no només és un desig i un somni, és una realitat». «I que ningú s'equivoqui, vam fer el que vam fer per construir una societat millor i no ens en penedim. I si ho hem de fer des de la presó ho farem, tot i que el nostre desig és fer-ho des de les institucions», va afegir Romeva.

A l'acte electoral, que va reunir un centenar de persones al Poliesportiu de la Bordeta de Lleida, també va intervenir el president del Parlament, Roger Torrent, que va afirmar que «en aquesta setmana en què s'ha parlat molt de cortesia, jo voldria parlar de decència política», va afirmar Torrent, que va destacar la «fidelitat» i «la dignitat» d'ERC durant tota la seva història.