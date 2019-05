Llagostera La CUP es presenta «per governar»

La CUP de Llagostera va fer dijous l'acte central de campanya al Teatre Casino del municipi. «Ens presentem per governar per a tothom perquè nosaltres entenem que tothom és digne i ha de viure en dignitat», va assegurar l'alcaldable, Enric Ramionet. Durant la seva intervenció, l'alcaldable va fer un repàs a la seva trajectòria com a activista, periodista i el seu pas per entitats locals com el grup excursionista Bell Matí. L'acte va servir també per exposar punts del programa electoral com la creació d'una empresa municipal i un viver d'empreses.