Madrenas reivindica la construcció del nou hospital Trueta a Domeny

La candidata de Junts per Catalunya a Girona, Marta Madrenas, continua reivindicant, igual que ho ha fet com a alcaldessa, que la millor opció per Girona i la seva àrea urbana és que el nou hospital Josep Trueta i el campus de salut que hi ha d'anar associat es construeixi a Domeny, a la zona nord de la ciutat. «És la millor opció per als pacients i per a les seves famílies i és el millor per al territori, perquè no podem concentrar en un únic punt tots els equipaments sanitaris de la regió, i també per garantir equilibri urbanístic de l'àrea urbana», manifesta.

Madrenas destaca que l'aposta de Junts per Catalunya és la de convertir Domeny en un parc de salut on els eixos vertebradors siguin l'atenció al malalt, la formació i la investigació en aquest àmbit. Per això, prioritza l'entesa amb la Universitat de Girona per convertir aquest parc en un «motor» per a la ciutat.

L'aposta de Madrenas és tenir a Domeny un Trueta d'«alt nivell», de referència, amb alta tecnologia, que atengui aquells pacients que necessiten allò que no els poden donar els hospitals comarcals. I en canvi, a Salt un Parc Hospitalari Martí i Julià que sigui «l'autèntic hospital comarcal del Gironès i la Selva interior, i s'hi potenciïn els serveis de proximitat».

La candidata, doncs, considera que es tracta de dos conceptes d'hospital diferents, de manera que cadascun necessita el seu propi espai. «Cal fer el nou Trueta, és la gran inversió pendent de la Generalitat a la ciutat, i per això continuarem treballant per accelerar en la mesura del possible el projecte i la seva construcció, pensant en els pacients i els seus familiars», afirma.

«A Girona volem liderar el repte sanitari que suposa per a la demarcació el nou hospital Trueta. Però també volem liderar una visió global de l'àrea urbana: amb aquest equipament al nord, equilibrem els creixements urbans i de serveis que s'estan produint els darrers anys al sud», assenyala la candidata. Madrenas subratlla que el Santa Caterina, la futura Clínica Girona o els nous centres comercials que hi ha previstos es troben en aquest àmbit sud, i per això creu que «ni la ciutat ni l'àrea urbana es poden permetre desertitzar el nord d'equipaments moderns i de referència». Per tot plegat, continua defensant que Domeny és l'espai idoni per aixecar-hi el nou centre hospitalari.