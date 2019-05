Sánchez situa el PSOE com l'únic partit que ofereix un projecte d'«oportunitats»

El president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, va presentar el seu partit com l'únic que ofereix un projecte d'«oportunitats» per als ciutadans, avant de la «partida de parxís» que lliuren les tres dretes de PP, Ciutadans i Vox, i que genera rebuig, segons la seva opinió, fins i tot entre l'electorat conservador.

En un míting davant 1.500 persones al pavelló multiusos d'Alcalá d'Henares per fer costat al candidat a la reelecció a l'alcaldia, Javier Rodríguez Palacios, i el candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, Sánchez va instar a deixar-li «ultraclar» a PP i Ciutadans el missatge que li van donar els seus electors el passat 28 d'abril i que, segons Sánchez, encara no han entès, el fet que no volen que pactin amb la ultradreta.

Sánchez va advertir que els comicis municipals, autonòmics i europeus del 26 de maig no van de «si la fitxa verda es menja la blava, si la taronja avança la blava». «Les eleccions no són una partida de parxís, no van de la supervivència d'un, de dos o de tres líders de les dretes, sinó de la supervivència de les escoles infantils, de la nostra salut pública, de l'educació pública i de les ajudes que necessiten els que tenen més necessitats», va assenyalar el líder socialista.

El projecte socialista, va incidir el president del Govern en funcions, passa per generar «oportunitats» per als joves, els aturats, mentre que les tres dretes, si sumen, restaran drets, llibertats i oportunitats.