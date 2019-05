Sílvia Paneque (PSC) es presenta com l'únic vot útil per guanyar Madrenas

La candidata del PSC a Girona, Sílvia Paneque, considera que el el seu partit és l'únic «vot útil per guanyar Marta Madrenas». Per a la candidata socialista, Girona es troba «en un punt greu de trencament entre barris», i lamenta que l'Ajuntament «ja no és vist per molts gironins i gironines com la casa de tothom». Paneque creu que la gestió municipal «mai havia estat tan abandonada» ni tampoc «s'havia alimentat tant el disbarat del consens per mitjà d'un discurs radical i excloent».

La cap de llista del PSC garanteix que un govern socialista serà «l'antítesi» del que representa Madrenas, a qui retreu que trenqués el pacte de govern amb el PSC «per liderar la veu més radical del seu partit a Catalunya». Des de llavors, Paneque considera que la situació de la ciutat no ha fet més que empitjorar, «i molt».