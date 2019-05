Valls vol que els estrangers no comunitaris amb 5 anys al padró puguin votar

El candidat a l'alcaldia de Barcelona avalat per Cs, Manuel Valls, va defensar que els estrangers no comunitaris puguin votar en unes eleccions municipals si porten cinc anys empadronats, i va apel·lar al vot de la comunitat llatinoamericana per «construir una ciutat oberta». Valls, al costat de diversos membres de la seva candidatura, va celebrar un acte amb membres de la comunitat llatinoamericana a les cotxeres de Sants, en el qual també va participar la número 22 de la seva llista, l'activista veneçolana Adriana Rubial.

El candidat independent avalat per Ciutadans va recordar que dels estrangers no comunitaris només poden votar en unes eleccions municipals els que tenen la nacionalitat espanyola. En aquest sentit, l'exprimer ministre va advocar perquè els membres d'aquests col·lectius puguin tenir dret a vot en unes eleccions municipals si porten cinc anys empadronats, i va desitjar que això pugui materialitzar-se en els propers comicis. Va recordar que a les últimes eleccions municipals a Barcelona, les del 2015, uns 100.000 estrangers no comunitaris podien exercir el seu dret a vot en tenir la nacionalitat espanyola.

Valls va apel·lar al vot de la comunitat llatinoamericana per «construir una ciutat oberta i plural», de la qual «són part» i als quals «no se'ls pot girar l'esquena». En canvi, va advertir contra una Barcelona «provinciana, petita, tancada en si mateixa» com la desitja segons la seva opinió l'alcaldessa Ada Colau.