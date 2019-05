El candidat a l'alcaldia de Figueres, Pere Casellas, fa una crida a posar ordre a la ciutat i situar Figueres on es mereix. Ho va dir ahir en un acte on va estar acompanyat de la ministra de Política Territorial en funcions i candidata a presidir el Congrés, Meritxell Batet, qui considera que «Figueres necessita un alcalde com Pere Casellas per posar ordre».

L'alcaldable va celebrar ahir junt amb la resta de membres de la candidatura l'acte central de la campanya a Figueres. Va aplegar unes dues-centes persones a la Cate.

Durant la seva intervenció Casellas va ser clar : «Vull ser alcalde perquè tinc la determinació necessària per portar endavant una ciutat que necessita ordre i convivència, no m'espanta la feina».

Per la seva banda, la ministra es va mostrar convençuda que «Figueres necessita un alcalde com Pere Casellas per posar ordre en seguretat i neteja i per garantir una ciutat social i amb una bona convivència».

La ministra va aprofitar l'acte per advocar pels alcaldes que defensen la «pluralitat» a Catalunya.

La ministra va dir que «portem anys patint, veient com ens dividim, com hi ha gent que es deixa de parlar amb una altra per un conflicte polític i el que volem és superar això», va manifestar Batet. Per això, davant el conflicte, va apostar perquè el seu partit obtingui una victòria a les eleccions municipals del 26 de maig que permeti «que els alcaldes puguin treballar per aquesta convivència dins la pluralitat i la diversitat».

Meritxell Batet entén que l'èxit del PSOE en les generals mostra que és la formació «en millors condicions per vertebrar Espanya». Per contra, «partits sense pràcticament representació en llocs com Catalunya o el País Basc», després del que ha citat el PP, estan «en pitjors condicions per aconseguir aquesta vertebració i l'articulació d'un projecte il·lusionant».

«Per això és important que, tant en les municipals com en les europees, el PSOE obtingui un gran resultat», va afegir la ministra.