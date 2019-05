Concentració a Girona a favor de la igualtat dels drets polítics

Les organitzacions que integren la Plataforma pel Dret a Vot (la Coordinadora d'ONGs Solidàries, l'Espai Antiracista i Girona Acull) van programar per ahir la manifestació En democràcia vot per tothom a favor de la «igualtat de drets polítics, socials i laborals», sobretot per a les persones que provenen d'altres països i que tenen moltes dificultats per poder exercir el seu dret a vot aquí. La manifestació que es preveia iniciar a dos quarts de sis de la tarda a la plaça de la Llibertat de Salt i arribar a Girona es va anul·lar per la pluja i finalment es va realitzar una concentració a les set del vespre a la plaça Josep Pla de Girona.

Segons el tècnic de la Coordinadora d'ONGs Solidàries, Carles Serra, en total hi van participar unes 150 persones.