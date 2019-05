Hernández (Cs) demana un debat cara a cara amb l'alcalde de Lloret de Mar

L'alcaldable de Ciutadans (Cs) de Lloret de Mar, Jordi Hernández, va afirmar aquest dijous que proposava «un debat cara a cara amb l'alcalde per confrontar els programes electorals i propostes de ciutat» abans que acabi la campanya electoral de les municipals, perquè entén que, després del debat electoral celebrat dilluns passat al teatre municipal, «es va veure clarament que PDeCAT, ERC i PSC tornaran a repetir el tripartit i l'única opció del canvi és Ciutadans», va afirmar.

Hernández va avançar que vol debatre problemes que afecten els veïns com ara la residència per a gent gran: «Per a nosaltres el servei sociosanitari és la màxima prioritat i no entenem que no s'hagi fet res en 4 anys». El cap de llista va posar sobre la taula altres temes com la reestructuració del mercat, així com impulsar «un increment de la plantilla policial i una major inversió en persones, formació i material». El mateix també va ressaltar que «bonificarem el 50% del menjador escolar per a totes les famílies».