JxCat de Girona proposa arribar al 60% de recollida selectiva de residus

Junts per Catalunya (JxCat)-Girona va informar ahir a través d'un comunicat que aposta per un model de ciutat que vetlli pel medi ambient i que tingui la sostenibilitat com un dels objectius estratègics. Segons la formació, l'Ajuntament de Girona «ha aconseguit superar el 50% de recollida selectiva, i s'ha convertit en la ciutat de més de 50.000 habitants del país que millor gestiona els residus separadament». Per l'actual alcaldessa i cap de llista a Girona, Marta Madrenas, «fins ara hem instaurat el porta a porta o els contenidors intel·ligents als barris, i anirem implementant aquests sistemes per aconseguir superar el 60% de recollida selectiva, que és l'objectiu que ens proposem de cara al proper mandat».

Madrenas va recordar ahir que el Govern ha redactat el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible, i va subratllar que, «en els darrers cinc anys, hem reduït a gairebé la meitat les emissions de gasos amb efecte hivernacle als equipaments municipals, gràcies a la millora de la gestió i a l'aposta per una comercialitzadora d'energia certificada 100% verda». Pel que fa a la gestió dels espais naturals de la ciutat, el partit es compromet a desenvolupar el Projecte Vora, la iniciativa que connectarà els espais verds i fluvials que envolten la ciutat amb els barris, apropant la natura a la ciutadania. Finalment, Madrenas també va fer valdre el Pacte del Ter, signat entre el món local i la Generalitat per tal de garantir el retorn del cabal del riu.



Resposta al PSC

D'altra banda, Madrenas va respondre ahir a les acusacions de l'alcaldable del PSC a Girona, Sílvia Paneque, «qui la va acusar de radical i excloent», segons el partit. L'alcaldessa va exposar que «és cert, som l'antítesi als qui van aprovar el 155. Vam defensar les urnes i el país, i som els qui hem garantit la cohesió social durant els anys de crisi i durant els embats de l'Estat al país i a la ciutat».