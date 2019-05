Pamplona assegura que Cs és «l'esperança del vot constitucional» a Girona

Els alcaldables de Girona, Salt i Sarrià, Daniel Pamplona, Inma Castro i Mari Pau Garcia, respectivament, van exposar ahir al matí les línies principals dels seus programes electorals en un acte central de campanya celebrat al Centre Cívic de Pont Major de Girona, en el qual van assistir també els diputats al Parlament de Catalunya, Jean Castel, Jorge Soler i Blanca Navarro. Tots van coincidir a reivindicar-se com el partit del canvi i del vot útil del constitucionalisme en els seus municipis perquè, com va indicar Pamplona, «altres partits no arribaran a la barrera del 5% electoral i això els deixarà fora dels ajuntaments, fet que converteix Ciutadans en l'esperança del vot constitucional».

L'alcaldable de Sarrià de Ter, Mari Pau Garcia, va proposar «vetllar per la convivència perquè el poble es divideix i Sarrià té bons recursos per potenciar». A més, Garcia va assenyalar la importància de realitzar noves polítiques i canvis en el municipi perquè «Girona creix i els pobles del voltant no ens podem adormir». Per aquesta raó, la candidata va anunciar que treballarà per tenir «un ajuntament al servei de tots, la inversió en entitats esportives locals perquè cap nen hagi de marxar per falta d'espai i la reactivació del comerç».

La candidata de Salt, Inma Castro, va revelar que el seu programa electoral se centrarà a garantir la seguretat en el municipi «i, per això, ampliarem la plantilla de policia», faran una millora de l'atenció a la ciutadania a través d'una oficina «que ens permeti donar millors serveis» i prioritzaran la neteja de la població.

Finalment, l'alcaldable de Girona va reivindicar «la Girona del segle XXI» que vol construir Ciutadans, «un projecte ambiciós però viable en què els joves puguin tenir habitatge, uns serveis socials, convertir la ciutat en un lloc idoni per crear una família i que els barris siguin iguals, sense privilegis i sense deficiències».