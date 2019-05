Paneque desitja recuperar el consens a la capital gironina

La cap de llista del PSC a Girona, Sílvia Paneque, es va comprometre ahir a «fer un activisme incansable per recuperar el consens trencat a Girona», apunta el partit. Segons Paneque, «la divisió que ha portat Marta Madrenas amb l'exaltació de sentiments primaris ha debilitat la fortalesa històrica de Girona, que és la seva unitat». L'alcaldable gironina va rebre ahir la diputada electa del PSC, Meritxell Batet, que li va donar suport.

«L'activisme pel consens ha de garantir la unitat, que és la clau de l'èxit de la ciutat», va dir la cap de llista. Aquest activisme, va assegurar Paneque, consisteix a «tenir un respecte màxim a les institucions, a l'Ajuntament i als deures que se'n deriven primer, però també significa transmetre el mateix respecte a les altres institucions que el que s'exigeix que et tinguin a tu. Aquesta és la garantia que els carrers de Girona són i han de ser sempre de tothom». Batet va afirmar que «a Girona és especialment important que els socialistes rebin l'última empenta per tornar a guanyar a la plaça del Vi». La candidata del govern de Sánchez com a presidenta del Congrés dels Diputats va subratllar que «és importantíssim que entre l'Estat i la ciutat de Girona hi hagi una bona entesa per poder acabar els projectes pendents i plantejar-ne de nous i d'ambiciosos».