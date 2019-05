Borrell adverteix del risc que «la dreta populista guanyi la batalla electoral»

El ministre d'Afers Exteriors en funcions i cap de llista del PSOE al Parlament Europeu, Josep Borrell, va advertir que «si la dreta ultranacionalista i populista, entre ella els independentistes, guanya la batalla electoral» seria «bastant complicat fer que Europa seguís funcionant». A més, va advertir que els «europeus no podran sobreviure al món si no s'uneixen». Borrell va advocar per un salari mínim europeu i per una assegurança d'atur europea perquè l'«atur dels grecs sigui també un problema dels alemanys»; va defensar una unió bancària que «garanteixi els dipòsits de tots» i va reivindicar un pla d'inversions per fer front al canvi climàtic. El ministre d'Afers Exteriors en funcions també va plantejar que el programa Erasmus, que va considerar una «fàbrica d'europeus», s'ampliï a treballadors manuals, gent gran i a «totes les classes socials».