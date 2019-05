Cs Vilafant treballarà pel nou institut, la biblioteca i un centre cívic per a gent gran

L'alcaldable de Ciutadans (Cs) a Vilafant, Rebeca López, va presentar en societat tota la candidatura per a les eleccions del 26 de maig i va exposar el programa electoral de la formació, que, entre d'altres coses, treballarà «per aconseguir el nou institut, la biblioteca i un centre cívic per a la gent gran». López va desgranar bona part del projecte de govern de la formació, el qual passa per «un compromís amb les persones» i amb la millora de la gestió diària del municipi.

Un altre dels serveis que considera imprescindibles per millorar la vida dels veïns i que pretén impulsar és «la connexió dels diferents nuclis amb el nucli antic a través d'un bus que permeti als joves i la gent gran disposar d'autonomia i no dependre d'algú que els pugui dur amb cotxe particular».