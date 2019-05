ERC demana suport per a Junqueras en forma de vots per «alliberar-lo»

ERC va fer una crida a donar suport tant al candidat a les eleccions europees, Oriol Junqueras, per poder així «alliberar-lo» i que ocupi un escó a l'Eurocambra, com a l'alcaldable Ernest Maragall, perquè Barcelona experimenti per primera vegada un gir independentista. Els republicans van celebrar el seu acte central de campanya al costat del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, on van intervenir en directe, per videoconferència des de la presó de Soto del Real (Madrid), el president d'ERC i cap de llista a les eleccions europees, Oriol Junqueras, i el senador electe Raül Romeva. «Els vostres vots ens fan lliures», va exclamar Junqueras en la seva intervenció per via telemàtica, projectada en una pantalla gegant instal·lada a ple sol davant centenars d'assistents a l'acte.

Junqueras va destacar que avui els presos que van obtenir escó el 28-A podran «provar» aquesta llibertat aconseguida a través dels vots i acudiran al Congrés a recollir la seva acta de diputat. I això serà possible «perquè hem guanyat unes eleccions», va assenyalar.

Romeva, per part seva, va avisar que només si s'aconsegueix la victòria serà possible forçar les institucions europees a «escoltar, encara que els incomodi i no els agradi», les reivindicacions sobiranistes, però per això, va insistir, cal «ser forts» a les urnes.