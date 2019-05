ERC Girona farà de Mas Abella la casa de la cultura popular

Esquerra Girona vol convertir Mas Abella en la casa de la cultura popular i tradicional de la ciutat. La proposta passa d'una banda per dignificar aquest espai i, alhora, per posar la cultura popular com a eix vertebrador social dels barris i de la ciutadania. El número 9 de la llista, Ramon Grau, va explicar que crearan un espai per mostrar la imatgeria i bestiari municipal i altres elements de cultura popular de la ciutat. A més, també dinamitzaran l'espai amb cursos, xerrades i tallers per a les escoles i reservaran un espai per a un projecte museístic. «Creiem en la cultura com a expressió dels valors, creences, creativitat i tradicions personals i col·lectives de la comunitat, i com a principal element de cohesió social ciutadana. La cultura, juntament amb la seva bessona que és l'educació, han de tenir un paper habilitador i facilitador que integri les diverses cultures que conviuen a la nostra ciutat», va manifestar Grau.

ERC Girona considera que la cultura popular i tradicional és «essencial» per conèixer la història, els costums i les tradicions de la ciutat. En aquest sentit, el candidat republicà Quim Ayats va afegir que «volem que la cultura popular arribi a tots els racons de la ciutat perquè considerem que és un element integrador i capaç de connectar tots els barris i tots els veïns i veïnes de la ciutat».

Aquesta és una de les 27 propostes concretes relacionades amb la cultura que la candidatura republicana a Girona presenta.