Girona en Comú defensa la mobilitat sostenible que connecti el territori

La cap de llista de Girona en Comú, Eugènia Pascual, va presentar ahir en un acte la seva proposta de mobilitat sostenible per l'àrea urbana de Girona. «Cal impulsar un model de mobilitat sostenible, que tingui en compte l'emergència climàtica, però que també permeti connectar els barris i garantir els drets dels seus veïns i veïnes, especialment els més vulnerables, com persones grans, amb discapacitat o els i les joves», va assegurar Pascual. La proposta de la formació lila va més enllà de la ciutat i promou la connexió amb l'àrea urbana, promovent el transport públic, així com el desplaçament a peu i en bicicleta i reduint l'espai dels cotxes.