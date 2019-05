Iglesias i Colau volen que Barcelona segueixi sent referent del «sí que es pot»

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció, Ada Colau, i el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, van fer una crida a la mobilització popular perquè Barcelona en Comú guanyi el 26-M i la ciutat segueixi sent referent del «sí que es pot» fer política i governar «amb i per a la comuna gent humil i treballadora». Més d'un miler de persones van acudir a la rambla del perifèric barri del Carmel per assistir al míting que van protagonitzar Iglesias, Alberto Garzón i Ada Colau amb el lema «Per una Barcelona justa».

El secretari general de Podem va assegurar que l'alcaldessa de Barcelona és una «bufetada al cinisme reaccionari que diu que no es poden canviar les coses» i una «referència» que li dona energia per negociar amb el PSOE «un govern per a la gent humil».

«És molt difícil arribar al govern d'una gran ciutat i que el poder vampíric dels poders econòmics no t'acabi convertint en un d'ells. N'hi ha molts que van arribar amb molt bones intencions i van acabar treballant per als interessos dels poderosos», va dir el líder de Podem. «Ada no s'ha venut. El que no suporten és que Ada Colau no s'hagi oblidat mai de qui representa. Si Ada s'ha convertit en l'objectiu a batre, és perquè no s'ha oblidat d'on ve i això és un tresor preciós que ha de conservar i que té Barcelona», va assenyalar Iglesias.

De la seva banda, l'alcaldessa va instar els barris a mobilitzar-se perquè «tot el vot d'esquerres» sigui per als comuns i va advertir que aquestes municipals van de si ella segueix «sent l'alcaldessa d'aquesta ciutat o ho és el senyor Ernest Maragall (ERC)», i va descartar que el socialista Jaume Collboni pugui guanyar.

La líder dels comuns va destacar que BComú «és l'única garantia de polítiques valentes» a la ciutat i a més, ha fet de Barcelona «un referent que demostra que, malgrat les dificultats, es podia fer política d'una altra manera».