JxCat es presenta com la llista «més transversal» del sobiranisme a Girona

Junts per Catalunya – Girona va posar ahir èmfasi en la transversalitat de la llista, que agrupa persones provinents de diferents ideologies i partits amb l'objectiu de mantenir la ciutat com a «pal de paller de l'independentisme». La cap de llista i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, aposta perquè la ciutat mantingui aquest rol: «A Girona hi ha una majoria social independentista, i nosaltres hem fet un esforç per aplegar el màxim possible de sensibilitats dins una llista on ens uneix el compromís de la ciutat en el camí cap a la construcció de la república catalana», va assegurar.

A la llista encapçalada per Marta Madrenas hi ha persones provinents del PDeCAT, ERC, Demòcrates, Avancem i Reagrupament, a més de militants d'altres partits i persones independents. Entre els suports destaca l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha fet pública la seva aposta per Marta Madrenas a través de diversos vídeos a les seves xarxes socials. En un acte ahir també s'hi va sumar Marina Geli, que prové de MES i s'ha adherit a la Crida Nacional.