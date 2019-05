La lluita per acabar amb quatre dècades de victòries convergents a Llançà

Saber si els convergents, ara Junts per Llançà, mantenen o perden majoria de vots després de quatre dècades al capdavant és la principal incògnita en un municipi on des del 79 guanya el mateix partit. Les noves eleccions s'encaren amb la mirada posada als darrers quatre anys, marcats pel pacte ERC, PSC, APL que va impedir a Pere Vila (CiU) ser alcalde i la moció de censura de CiU-PSC que li va retornar l'alcaldia. Cinc candidatures i dues cares noves, la de la nova llista, Més per Llançà -UPMcat, amb Alícia Borràs al capdavant, i Junts per Llançà, amb Núria Escarpanter. La residència per a la gent gran i Can Marli són dos dels temes de debat.

L'electorat ha estat fidel als convergents, però el 2015 va perdre la majoria absoluta. Això va ser suficient perquè un pacte els arraconés. Ara els contrincants esperen que definitivament es produeixi un canvi.

Núria Escarpanter agafa el relleu a Pere Vila. Però no és nova. Ha estat regidora del 2003 al 2015. Pels anys al govern i per la proximitat amb Pere Vila, de qui és parella, els partits creuen que representa la continuïtat. Per Guillem Cusí, d'ERC, «no fan un projecte renovador sinó continuista».

Francesc Guisset (PSC) pensa que s'ha vist que «el mite aquell que sense CiU no es pot governar no és cert» i està convençut que la feina feta com a regidor al govern serà ben valorada. El que esperen els partits és estabilitat, però dubta que hi hagi majories absolutes. Escarpanter desitjaria una majoria per garantir estabilitat però està oberta a pactes si aquest no és l'escenari. Claudio Grande constata que «hem de tenir molt clar que el govern que es faci pugui aguantar els quatre anys». Al nou consistori hi espera tenir representaició el nou partit que encapçala Alícia Borràs.

A Llançà no hi ha grans problemàtiques sobre la taula. La residència per a la gent gran sembla una de les necessitats més urgents.