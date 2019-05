Fem Poble Corçà presenta la seva candidatura

Fem Poble Corçà es presenta com un grup de persones diverses de Corçà, Casavells, Matajudaica i Cassà de Pelràs, «compromeses amb el municipi» i «amb la voluntat d'escoltar els ciutadans». Una de les prioritats del seu projecte és la de «donar resposta a les necessitats de les famílies, infants, joves i gent gran i de tots aquells veïns i veïnes que necessiten una atenció preferent». A més, entre les seves propostes també s'hi troben les de vetllar pel dret a l'habitatge, cuidar l'entorn i el territori fent el possible per frenar el canvi climàtic, prendre un compromís ferm amb l'escola i l'educació i col·laborar amb les entitats, les associacions del municipi i l'economia local, entre d'altres.