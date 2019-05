El PP aposta per una millor connectivitat per integrar els barris

La candidata del Partit Popular a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, va traslladar ahir la campanya a Torre Gironella, un dels barris, segons ella, «més desatesos pels governs municipals dels últims anys». «Possiblement sigui un dels barris que més mancances té de coses de ciutat tan bàsiques com són voreres, canalitzacions o clavegueram de tot Girona», va afegir.

La candidata Popular va aprofitar la visita per posar de manifest «el malestar dels diferents barris de la ciutat» i explicar les propostes dels populars «per revertir aquesta situació». En aquest sentit, va explicar que «nosaltres apostem per una millor vertebració i connectivitat com a element indispensable per relligar i integrar els barris», i seguidament va afegir que «els barris estan descontents, se senten desatesos, abandonats i deixats de banda, i negar aquest desencís general, com fa l'alcaldessa, és un greu error i demostra el gran desconeixement que té del dia a dia de la ciutat».