Canviem Salt defensa que és el vot necessari per «canviar el rumb» de la vila

Canviem Salt defensa que el seu partit és el vot «necessari» per canviar el rumb del municipi i «trencar amb la deixadesa i la inactivitat» que, al seu parer, ha caracteritzat els equips de govern que hi ha hagut fins ara. En aquest sentit, consideren que el Salt d'avui «és producte de la mala gestió de tots els equips de govern que han passat».

El seu candidat, Wilder Palacio, defensa que el seu vot és necessari per poder aplicar «fórmules innovadores» que articulin noves solucions a temes que no s'han abordat suficientment fins ara, com el manteniment de l'espai públic, la seguretat o la convivència. En aquest sentit, veuen la innovació social com una feina fonamental per variar el rumb del municipi.

Així doncs, proposen el desenvolupament d'un pla de ciutadania, és a dir, un instrument estratègic que els permeti planificar a llarg termini un projecte de ciutat amb propostes d'actuacions «transformadores i creatives», i amb l'establiment d'un procés avaluatiu continuat i estratègic.

Canviem Salt considera que hi ha problemes importants «que porten lustres enquistats», com ara l'emergència habitacional, els serveis socials o la seguretat, i opina que en conjunt són «una mostra clara de la manca de projecte de ciutat».