Cinc candidatures es disputen el lideratge de Quart sense el PP

La disputa electoral a Quart inclou cinc candidatures, una de les quals està encapçalada per l'actual alcalde Carles Gutiérrez, de Quart Actiu, que va rebre el mandat de la mà del socialista Pere Cabarrocas a la meitat de legislatura actual, qui ha estat alcalde durant 26 anys. Ambdós repeteixen com a caps de llista, a més de comptar amb tres altres candidats que opten per l'alcaldia: Francesc Pérez, que lidera la llista d'ERC; Jordi Batlle amb Junts per Quart (JxQuart) i, per últim, l'activista social Carles Serra que representa la CUP. Una de les novetats respecte als anteriors comicis és que el PP no es presenta.

Pere Cabarrocas, que ha estat 34 anys membre de l'Ajuntament de Quart exercint diverses funcions, va guanyar les eleccions de l'any 2015 però es va establir un pacte d'Independents per Quart-PSC-Candidatura de Progrés (IPQ-PSC-CP) amb Quart Actiu-Activisme Municipal (QA-ACM) que determinava que Cabarrocas governaria durant els dos primers anys de mandat, i el primer tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Cultura i Festes d'aquell moment, Carles Gutiérrez, ho faria en els dos següents. Seguint amb l'acord establert, el juny de 2017, Gutiérrez va assumir l'alcaldia del municipi fins a data d'avui, que torna a competir amb el seu «encara» aliat Cabarrocas.



Propostes dels candidats

Per la seva banda, els tres primers punts del programa de Cabarrocas consisteixen a aprovar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, establir polítiques que prioritzin els serveis socials de col·lectius com la gent gran i els joves, i reforçar la seguretat ciutadana. El republicà Francesc Pérez ressalta en primer lloc treballar per garantir «transparència i bon govern, a partir de decisions consensuades i amb participació», mesures per millorar la seguretat i el civisme i també planteja la creació del nucli del poble «reconvertint l'entorn del Local Social i potenciant el Museu de la Terrissa».

Jordi Batlle (JxQuart) destaca que «volem demanar una auditoria de comptes per garantir que tota la gestió municipal anterior és correcta, ja que no tinc clar que sigui així», entre altres punts. L'actual batlle Carles Gutiérrez també planteja treballar per la seguretat i el civisme com a primera opció, a més de plantejar mesures concretes com ara «cobrir la pista de Palol, tirar endavant el projecte de l'escola definitiva 9 de Quart i convertir el Local Social en una sala de cultura», a banda de seguir practicant municipalisme. S'estrena com a cap de llista l'activista social Carles Serra de la CUP, que proposa la participació i l'ètica com a eines per governar, a més de prioritzar mesures per al medi ambient i la cultura.