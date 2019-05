Colau proposa un «cara a cara» amb Maragall i el candidat d'ERC l'accepta

L'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, va assegurar que li «agradaria fer una cara a cara per confrontar models» amb el candidat d'ERC, Ernest Maragall, que, tenint en compte les enquestes, és «l'únic que té possibilitats» de disputar-li l'alcaldia.

Colau va assenyalar l'educació com un dels temes que li agradaria confrontar amb Maragall, que va ser conseller d'Educació en el govern tripartit de la Generalitat, una tasca que la líder dels comuns va criticar amb vehemència per impulsar el sistema dual en comptes de l'escola pública.

Va denunciar que, com a conseller, Maragall «va impulsar la LEC, una normativa que va blindar els aspectes més elitistes del sistema actual dual, de la concertada-publica i concertada, va blindar privilegis per a les escoles de l'Opus, escoles que segreguen per sexes, i ho va voler fer pactant amb CiU i sense comptar amb la comunitat educativa, de fet criminalitzant-la».

Per part seva, Maragall es va comprometre a mirar «l'agenda» i a buscar un forat per debatre amb l'alcaldessa de Barcelona. En un míting d'ERC al barri barceloní de Gràcia, l'exconseller es va referir a l'oferiment del seu principal rival per guanyar l'alcaldia el 26-M i va assenyalar que, si després de demanar-ho ell mateix sense resposta «ara sí» que Colau vol un debat entre ells dos, és perquè l'alcaldessa «sap» que «ERC va guanyant». «Doncs fantàstic, no tenim problemes, parlem, veurem com està l'agenda», va reiterar.