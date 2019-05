Cs promet un nou eix comercial al carrer Barcelona i enjardinar l'Onyar

El candidat de Ciutadans a Girona, Daniel Pamplona, ha anunciat dos grans projectes urbanístiques per «impulsar la veritable Girona del segle XXI», que s'apropi a les ciutats europees «potenciant el model de ciutat per a vianants i l' smart city». Segons Pamplona, la proposta passa per la redefinició de la carretera Barcelona entre el carrer Emili Grahit i la plaça Marquès de Camps i l'enjardinament de la llera del riu Onyar entre plaça Catalunya i el carrer del Carme.

En el cas de la remodelació de carretera Barcelona, Pamplona ha explicat que volen construir un eix comercial que permeti augmentar el radi del centre de la ciutat. Segons el candidat, aquesta mesura permetrà «impulsar la reactivació laboral» i anirà lligada a la «reducció de la burocràcia i la simplificació dels tràmits administratius i la facilitat d'obtenció de llicències per obrir noves empreses». D'altra banda, creu que l'enjardinament de la llera del riu Onyar permetrà «canviar la visió per apropar-nos a la imatge de les ciutats franceses que tenen riu».