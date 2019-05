ERC aposta per crear apartaments tutelats per a la gent gran

ERC proposa crear un complex d'apartaments tutelats amb atenció sanitària, social i psicològica i amb programes per dinamitzar la vida personal i social de la gent gran. La formació vol potenciar polítiques que facilitin un envelliment actiu a la ciutat amb l'objectiu de garantir la salut i el benestar en aquesta etapa de la vida.

El pla de treball d'Esquerra aposta per afavorir la participació de les persones grans en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques i projectes que els afecten directament. I, alhora, per incentivar la participació i la implicació de les persones grans en el teixit associatiu i comunitari. «Girona, i especialment la gent jove de la ciutat, necessita de l'experiència de les persones que es jubilen. Actualment una persona que acaba la seva vida laboral és una font d'experiència, saviesa i talent que no podem ignorar», va manifestar ahir el candidat republicà, Quim Ayats.



Adaptar els espais públics

Esquerra es compromet a treballar per eliminar les barreres arquitectòniques en els espais públics i per a la mobilitat adaptada. «Amb la voluntat de fomentar un envelliment saludable i actiu veiem imprescindible adaptar els espais urbans també perquè les persones grans puguin practicar activitat física», va explicar la número 4 de la llista, Annabel Moya. Esquerra també recull, entre les seves propostes, impulsar la teleassistència i estendre el projecte Sempre Acompanyats a tota la ciutat.