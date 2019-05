«En habitatge hi ha hagut inacció. I no fer res ha fet que empitjori el problema»

És el segon cop que encapçala la llista del PSC a Girona. En el darrer mandat, els socialistes van estar un any i mig al govern, just després del desgavell de l'entrada i sortida de l'alcaldia d'Albert Ballesta (CiU)

És el segon cop que encapçala la llista del PSC a Girona. En el darrer mandat, els socialistes van estar un any i mig al govern, just després del desgavell de l'entrada i sortida de l'alcaldia d'Albert Ballesta (CiU).



Què en va aprendre de l'any i mig a dins del govern?

Un coneixement més profund de la part més interna de l'Ajuntament. Quan estàs a l'oposició estàs molt en contacte amb la ciutadania, però no tant amb la maquinària interna. Entendre bé com funcionava i millorar-la em va servir molt en l'àmbit de la seguretat i els drets socials.

Creu que Madrenas ha incendiat el clima de la ciutat?

És qui tenia més responsabilitat de no incendiar-lo o de no mostrar actituds tan radicals. Un dels exemples és el canvi de nom de la plaça Constitució. Vam insistir, i no només el PSC, que si s'havia de donar el nom d'U d'Octubre a un espai no ens hi oposaríem, però que no es canviés el nom de la plaça Constitució, perquè tornava a ser un element de confrontació entre persones que pensen diferent. O quan es llancen expressions com «ni oblit ni perdó», que no es llança només a grups polítics, si no també a ciutadans.

Hi ha militants històrics a la seva candidatura. Vol recuperar l'essència socialista?

És posar en valor allò que era més difícil d'explicar, que ens sentim hereus dels governs socialistes i el que van aconseguir a Girona. Hem incorporat persones que van ser protagonistes d'aquells governs com Francisco, Busquets, Lloveras, Vivó... Coneixen molt bé la transformació de la ciutat i ens ajuden amb la seva experiència i llegat a entendre millor i planificar el futur.

Van recollir firmes pels talls de llum a la ciutat. L'Ajuntament no ha fet prou?

L'alcaldessa s'amaga darrere la frase «això no és competència nostra. És una empresa privada». Però l'Ajuntament té l'obligació d'assegurar que si un veí paga per un servei, el rebi. I ho hem elevat al Parlament perquè l'empresa Endesa té l'obligació de comunicar a l'Ajuntament i a la Generalitat quins plans de millora té i quins s'han fet i quins no. L'Ajuntament no ho ha volgut demanar. I demanàvem a l'alcaldessa saber quin era l'estat de les instal·lacions que més fallaven a Torre Gironella, Girona Est, Montjuïc o Sant Narcís i des de quan no es feien millores i què es preveia fer. Ens podem trobar que l'hivern vinent tornem a tenir problemes. I s'han fet afirmacions especialment ofensives.

Com ara...

Es va arribar a dir que hi havia un problema de delinqüència tan elevat que feia que hi hagués aquests talls. Si es pensa això, el que s'ha de fer és actuar amb la policia. Però allà hi ha gent que paga els rebuts i, per exemple, al desembre només van tenir 17 dies de llum i intermitentment.

Com veu la política d'accés a l'habitatge del govern?

Vam tenir aquesta responsabilitat durant un any i mig. I, no ho diem nosaltres, ho diu la UMAT, en aquell temps es van mobilitzar fins a 100 pisos: dels pisos buits que té l'Ajuntament, havien disminuït en cent. És una feina molt invisible però molt constant, pis a pis. On hi havia ocupacions, si eren per raó d'exclusió social ho intentàvem regularitzar amb l'entitat. I si estava buit, intentàvem aplicar la llei perquè l'entitat ens cedís l'ús cinc anys. En sortir del govern, tot va quedar al calaix. Es parlava d'un pacte per l'habitatge que no hem vist i que havien de presentar al gener. Hi ha hagut una inacció que ens ha portat a tornar a córrer per aturar desnonaments in extremis. El 2017 vam resoldre el problema de l'habitatge? No. Vam contribuir a fer que hi hagués alternatives a famílies a punt de ser desnonades? Sí. Treballant hi ha resultats.

El seu model de ciutat seria...

Una alcaldessa centrada només en Girona, on els serveis de la ciutat com la seguretat, la neteja, l'ocupació o habitatge tornin a funcionar i que tinguem un dibuix de ciutat del futur que passa per uns projectes urbanístics a llarg termini i per una segona onada d'equipaments. Quim Nadal va relligar molt la ciutat amb equipaments públics molt repartits.