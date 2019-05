Junts per Hostalric explica les seves propostes

El pavelló d'Hostalric va acollir diumenge passat l'acte de presentació de la candidatura i el programa electoral de Junts per Hostalric-Emociona't, que encapçala l'actual batlle, Josep Frias. Durant l'acte, que va reunir més de 200 persones, Frias va prioritzar, entre d'altres mesures, la creació d'un centre de dia i un geriàtric mancomunnat; facilitar l'habitatge de lloguer als joves, bonificar el 60% en permisos d'obres o reduir les despeses en llibres de text i ajudar el desplaçament per estudis; i impulsar la digitalització dels comerços i el posicionament d'Hostalric com a destinació de primer ordre.