JuntsxCat Palamós presenta el projecte per al barri del Tennis-Pla d'es Pla

La candidatura de Junts per Catalunya de Palamós i Sant Joan va presentar fa uns dies la seva proposta de dinamització del barri el Tennis-Pla d'es Pla que es pot consultar a través d'un vídeo que «exposa la necessitat d'una reforma», apunta el grup.

La formació subratlla les tasques realitzades per part de les anteriors legislatures que «simplement s'han dedicat a aixecar la plaça del barri». La formació recalca que «cal una millora de la higiene i de la il·luminació, a més d'una reordenació de l'espai, perquè tots els veïns del Tennis i Pla d'es Pla gaudeixin de les infraestructures i serveis que es mereixen». Un dels objectius centrals de l'equip, liderat per Raimon Trujillo, és la rehabilitació de l'equipament abandonat del Tennis. «A partir de reunions amb tècnics i veïns, s'ha proposat convertir l'espai en un nou Club de Tennis amb un pavelló per esports interiors, a més de recuperar una nova piscina olímpica tancada», constata la formació. El grup va explicar el projecte als veïns del barri en un acte públic amb botifarrada.