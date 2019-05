«Es nota certa paràlisi a la ciutat. Cal que la maquinària torni a funcionar»

Si guanya, farà d'alcaldessa i prou?

Sí. M'hi vaig comprometre el 2015 i ho mantinc ara. Som l'únic grup municipal que el seu portaveu no ha tingut cap altre càrrec ni al Consell Comarcal, ni a la Diputació, ni al Parlament ni enlloc.

No és bo ser en una altra institució per estirar coses en favor de Girona?

L'alcaldia de Girona, i la ciutat, tenen una dimensió prou gran com perquè requereixin totes les hores del dia i tots els dies de l'any. Quan l'alcaldessa va dir que anava al Parlament perquè Girona fos present en la presa de decisions, vam veure que, més aviat, ha passat el contrari: res del Trueta i hem perdut dues línies de P3 i el servei d'urgències del CAP de Taialà.

Girona està més a prop de la sociovergència o d'un tripartit d'esquerres?

No parlarem de pactes fins al 26 a la nit o 27 al matí. Preveiem un escenari molt més obert que el 15 i no sabem com quedarà la correlació de forces ni què diu la ciutadania. No seria respectuós parlar de pactes. Sí que estem convençuts que podem liderar un canvi que interpretem que cal a Girona. Aquests últims mesos hi ha la percepció de la ciutadania d'oblit, que la gestió del dia a dia no funciona i que s'ha oblidat la prioritat de la ciutat i volem liderar aquest canvi amb un govern compromès amb Girona i només amb Girona.

Digui'm una prioritat que creu que JuntsxCatalunya-Girona no té.

Pensem que hi ha dos aspectes que s'han trobat molt a faltar. Que Girona sigui la primera i única prioritat i que tots els ciutadans se sentin representants en la seva institució, alcaldessa i en un projecte col·lectiu. Girona tenia una llarga tradició de barris relligats, de col·lectiu, de diferents mirades i les opcions polítiques... es veien ben representades pel seu alcalde i per l'Ajuntament. Això s'ha trencat i esparracat en alguns barris. Cal ­recuperar aquest sentiment. També cal recuperar en l'àmbit de la ­seguretat, la neteja... el dia a dia... que la maquinària torni a funcionar. És cert que es nota certa paràlisi.