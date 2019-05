Paneque acusa Madrenas d'haver abandonat la ciutat

La candidata del PSC per Girona, Sílvia Paneque, s'ha tornat a reivindicar com a alternativa a Marta Madrenas i ha assegurat que la seva opció és «guanyar les eleccions perquè hi hagi un canvi al govern» i no continuï manant l'actual alcaldessa, «perquè ha abandonat la ciutat i l'ha utilitzat per situar-la en la primera línia de l'estridència nacionalista».

Paneque considera que a Girona hi ha d'haver un govern «que no tingui altra prioritat que no sigui fer funcionar els serveis que l'Ajuntament ha donat a les persones». Segons la candidata socialista, això és «absolutament contradictori amb utilitzar l'Ajuntament de Girona per situar permanentment la ciutat a l'avançada de la primera línia de l'estridència nacionalista», que «ha alimentat el conflicte en perjudici de les institucions i de tothom».

La cap de files socialista insisteix que la seva candidatura és «l'única opció» que situa el consens a Girona com a fet clau, «mentre que la resta de forces polítiques porta una bandera o una altra». Davant d'aquesta situació, garanteix que es deixarà la pell «per l'abraçada entre gironins i gironines». De fet, considera que la candidatura socialista és l'única opció «per votar a favor de la conciliació».

Paneque opina que, en aquests moments, a Girona li cal com mai abans «dosis enormes de moderació, consens, govern per la ciutat i centrar-se només en les responsabilitats que tenim com a electes municipals, que és fer funcionar l'Ajuntament com a casa de tots els gironins i gironines sense exclusions». «El pitjor que li pot passar a la ciutat és que en nom d'una causa, que no té competències en l'àmbit municipal, pateixi quatre anys més d'abandó, de desgovern i, fins i tot, d'alguns gestos autoritaris molt preocupants», ha reblat Paneque.

La candidata del PSC lamenta que, en els darrers anys, les paraules de Madrenas, «amb el beneplàcit absolut de CUP i ERC», han «pervertit el llenguatge per presentar-la com a líder d'una veritat tan absoluta que deixava al marge tots els gironins i gironines que no pensàvem com ella», cosa que considera «un error gravíssim».