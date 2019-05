El PSC de Salt es compromet a organitzar la Feria de Abril l'any vinent

El PSC de Salt promet organitzar la Feria de Abril a Salt a partir de l'any vinent per tal que es converteixi en la fira de referència de les comarques gironines. És una de les 25 mesures que la formació encapçalada per Joan Martin proposa i que té l'Era de Cal Cigarro com un dels emplaçaments seleccionats per celebrar-la.

Actualment dues entitats organitzen dues fires d'abril diferents. Zona Olé de Salt fa 7 anys que la celebra, i l'associació cultural Algarabia en fa 3. De fet, el president de l'associació Zona Olé, Ángel García Arellano, es presenta com a número 14 de la llista socialista.

Segons els socialistes, aquesta fira atrauria un nombrós públic de la província, i consideren que amb un emplaçament més obert i ampli del que ara disposen les associacions podria esdevenir una gran festa de les comarques gironines, que afavoriria el respecte a la diversitat cultural del municipi.