Puigdemont: «L'actitud de l'1-O és l'antídot davant les amenaces que té Europa»

L'expresident de la Generalitat i candidat de JxCat a les eleccions europees, Carles Puigdemont, va defensar que l'actitud i l'esperit que va tenir la població catalana l'1-O és l'«antídot davant les amenaces» que té actualment Europa. Ho va dir en un acte de campanya a Tarragona davant unes 400 persones, en què també van intervenir el president de la Generalitat, Quim Torra; el candidat de JxCat a l'Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, i el primer secretari del Parlament, Eusebi Campdepadrós.

Puigdemont va afirmar que en els seus viatges per Europa ha comprovat que la societat europea admira l'1-O i que aquest exemple ha de servir per enfrontar-se als principals perills que té Europa, com el populisme, la xenofòbia i el «nacionalisme d'estat».

L'expresident de la Generalitat va assegurar que «els murs van caient», malgrat els qui volien els presos «callats, espantats, esborrats de les llistes i tancats a la presó», i va advocar per continuar «trencant murs a la catalana», és a dir, «amb civisme, persistència i diàleg». Va afegir que «amb mi no podran fer el que han fet amb els presos, entrar tutelats, vigilats i envoltats de policies a la cambra, perquè a Europa son lliures.

Per part seva, Torra va assenyalar que la candidatura de JxCat per al Parlament Europeu és la «més transversal» perquè, entre d'altres, «representa els grans consensos» de la societat catalana, com el model d'escola, la immersió lingüística o els mitjans públics.

També va instar l'electorat a «deixar muda tota la gent que ens amenaça i insulta i que ens volen fer por», la mateixa que «vol arruïnar», va dir, els 17 processats per malversació per l'1-O, a qui el jutge va imposar una fiança de 5,8 milions d'euros.