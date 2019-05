Valls: «No hi ha equidistància entre trencar la Constitució i respectar-la»

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls va afirmar que «no hi pot haver equidistància» entre aquells que respecten l'Estat de dret i la Constitució i aquells que «l'han trencat» i va cridae a la mobilització el 26-M com a resposta «democràtica» al procés. Valls va pronunciar una conferència al Col·legi d'Advocats de Barcelona, acte en el qual va exhibir a més el suport al seu manifest de diferents personalitats del món jurídic, entre elles, Ana María Magaldi, exfiscal cap de Barcelona que va ser increpada durant el judici del 9-N i que va denunciar els «insults» que li van dirigir manifestants independentistes. Durant el seu discurs, el candidat independent avalat per Ciutadans va afirmar que el procés sobiranista «ha trencat i dividit» la societat catalana i barcelonina i va culpar en concret a l'alcaldessa Ada Colau de «no respectar» i de «posar en risc» l'Estat de Dret.