Xavier Trias dona suport a Dulsat a l'acte central de JxLloret

La formació Junts per Lloret va celebrar divendres passat l'acte central de campanya a l'hotel Rigat Park, que va comptar amb la presència de Xavier Trias.

Més de 150 persones van assistir a l'acte, on Trias va destacar el lideratge de l'actual alcalde i candidat per JxLloret, Jaume Dulsat, al capdavant del municipi. Segons l'exalcalde de Barcelona, el batlle «ha sabut dotar-se d'un bon equip humà per gestionar els serveis públics municipals».

A més, Trias va destacar la reconversió de Lloret de Mar com a destinació turística, remarcant la feina feta per Dulsat i el seu equip en aquests darrers anys de legislatura.

Per la seva banda, el candidat a la reelecció va destacar que «en aquestes eleccions municipals és vital per a Lloret no tornar a caure en les divisions polítiques del passat, ja que el municipi està en plena transformació i ara no es pot aturar».

Dulsat també va destacar la feina feta durant els darrers anys al capdavant del consistori i va afegir que «en els pròxims quatre anys han d'arribar coses molt positives per a Lloret i els seus ciutadans».