Artadi insta a votar JxCat perquè Barcelona «doni veu als presos polítics»

La número dos de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va demanar el vot per garantir un govern municipal «independentista» que digui «prou a la repressió» i que doni «veu a presos polítics», ja que el seu cap de llista és Joaquim Forn, en presó preventiva. Artadi va intervenir en un míting a la plaça de la Concòrdia de les Corts, amb les candidates Neus Munté i Pilar Calvo i l'expresident català Artur Mas. Si bé Artadi va dir que les eleccions de diumenge que ve són per «canviar» Barcelona, també serveixen, va afegir, perquè la capital catalana digui prou «a la repressió» i perquè doni «veu als presos polítics». Tenint en compte que el cap de llista és Joaquim Forn, la candidata va apel·lar a votar JxCat per aconseguir que Barcelona sigui l'«única ciutat d'Europa que té un pres polític» com a alcalde.

En un moment de l'acte, quan parlava Neus Munté, una desena d'integrants de l'autoanomenat Comitè de Defensa de la República de les Corts van irrompre amb una pancarta amb el lema «La independència no es negocia, es ratifica». Munté va afirmar que JxCat escolta «tothom» i els va convidar a pujar a l'escenari, quelcom que van fer per llegir un breu manifest que exigia «no renunciar» a la independència.