Ayats proposa una millor il·luminació per a una «seguretat preventiva»

ERC aposta en el seu pla de treball 2019-2023 per una política de seguretat «preventiva», com per exemple la millora de la il·luminació als carrers, ja que el seu candidat, Quim Ayats, considera que «seguretat no és només policia».

Els republicans lamenten que la percepció de seguretat als barris ha empitjorat «de forma preocupant» en els darrers anys. Per això, aposten per un model de seguretat «integral, sòlid, eficaç i discret» al servei de la ciutadania, per tal de garantir «un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució de conflictes preferentment per mitjà de la mediació i opti per la coacció quan la resta de recursos hagin estat ineficaços».

En aquest sentit, una de les propostes del partit consisteix a millorar l'enllumenat nocturn. «Eliminar els punts foscos és clau per millorar la sensació de seguretat en aquelles zones que actualment estan mal il·luminades, de manera que s'evita que siguin focus per a activitats delictives i incíviques», assenyala Ayats.

A més, també aposten per recuperar la policia de barri. «Ha estat un error eliminar aquesta figura, perquè feia una tasca de relació directa amb els comerciants, associacions de veïns i el dia a dia del barri», indica Ayats.