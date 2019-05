Casado acusa el PSOE de convertir el sobiranisme en «un cavall de Troia»

El líder del PP, Pablo Casado, va afirmar que el PSOE i el PSC van permetre a la constitució del Congrés que «l'independentisme» entrés com un «cavall de Troia» a la seu de la sobirania nacional, alhora que va instar a contrarestar el socialisme el 26-M. «El que avui ha passat és que el PSOE i el PSC han permès entrar com un cavall de Troia l'independentisme a la seu de la sobirania nacional, els ha permès injuriar la Corona, els ha permès humiliar la Constitució espanyola, els ha permès trepitjar la democràcia», va asseverar el líder del PP.

Així es va pronunciar en un míting en què va acompanyar la candidata del PP a la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayus0. «Avui hem vist com un pres per fer un cop d'estat a Espanya com Junqueras s'ha acostat a Pedro Sánchez i li ha dit "hem de parlar", i Pedro Sánchez li ha contestat "no et preocupis"», va relatar Casado sobre una de les imatges del dia a l'hemicicle.

I es va dirigir directament al president del Govern en funcions: «Escolti, senyor Sánchez, de què no s'ha de preocupar el senyor Junqueras? Dels indults? O és que perquè no es preocupi Junqueras ens hem de preocupar la resta d'espanyols?», va criticar el líder popular.

Per a Casado, va ser un «escarni» el que es va viure a la cambra baixa, on «uns presos» van fer un «míting davant la passivitat de la presidenta del Congrés, que és del PSC, que és un altre partit nacionalista més». Casado, que va tornar a postular-se com el «veritable» líder de l'oposició, va criticar la presidenta de la Cambra per no haver «dit res» ni haver-ho «evitat», i va recordar la proposta del seu partit, que es «fer una fórmula ajustada a la legalitat per acatar la Constitució».

El que «amaga» el president del Govern en funcions, va dir Casado, és que «ja tenen pactat el Govern amb Podem i amb ERC» com «van fer amb Maragall o amb Montilla». «Ho hem vist avui, que ja han fet la taula del Congrés i del Senat i ho amaguen perquè juguen a la moderació», va afirmar.