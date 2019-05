Compromís per la Bisbal JuntsxCat reivindica l'estació d'autobusos

Compromís per la Bisbal-JuntsxCat va presentar dilluns el seu programa electoral de la mà del cap de llista, Xevi Font, i els candidats Cati Vilà, Nuri Cassanyes, Eva Rovira i David Catà.

L'objectiu del partit és fer de la Bisbal una ciutat «moderna, neta, sostenible, agradable i inclusiva», treballant perquè sigui «digna de ser capital de comarca». Per això, creuen que cal centrar-se sobretot en la via pública i reivindicar serveis com l'estació d'autobusos i resoldre el problema de la biblioteca comarcal de forma immediata.

A més, volen posar en valor el patrimoni del municipi, tant l'històric com l'artesanal, el cultural i el gastronòmic; revitalitzar la ciutat a través de la promoció econòmica, l'esport, l'ensenyament, els joves i la cultura; facilitar les tasques burocràtiques i crear espais per als joves i per a la gent gran.

En l'acte també es va visionar la gravació de la reunió de membres de la candidatura amb Carles Puigdemont des de Bèlgica, durant la qual van parlar de temes municipals però també del paper dels municipis en el procés independentista.