Compromís amb Pals proposa dignificar l'espai de Ràdio Liberty

La formació política Compromís amb Pals encapçalada per Maria Lluïsa Farràs torna a presentar-se als propers comicis municipals amb un programa que compta amb 12 punts que inclouen la recuperació de l'espai de Ràdio Liberty. Amb aquestes mesures la formació espera millorar els resultats que en les passades eleccions li van valdre quatre regidors i estar a només 11 vots del partit guanyador.

Aquest espai, segons apunta la formació, té un «gran potencial arqueològic que cal estudiar, preservar i explotar en benefici de Pals». La proposta passa per restaurar les estructures actuals i convertir l'espai en un pol d'atracció per al talent de proximitat i per al jovent.

El grup, actualment a l'oposició, també proposa -tal com ja va fer en els passats comicis- millorar les telecomunicacions al municipi per tal de solucionar els problemes durant l'època estival i fer un POUM «més adequat a les necessitats del poble». En aquest sentit, vol que aquest reflecteixi un «equilibri» entre urbanisme i medi ambient tenint en compte el paisatge i el patrimoni natural com a font per a la promoció econòmica del municipi.

El seu projecte polític també inclou buscar nous models de gestió per a l'aigua i per als residus i escombraries. La imatge actual del municipi, assegura, és de «desprestigi», per la qual cosa proposa implementar el servei de recollida porta a porta per evitar l'acumulació de deixalles i potenciar el reciclatge. També pretén fer de l'Ajuntament un ens «més transparent, més obert al diàleg i l'entesa, que prioritzi l'atenció ciutadana, i que mantingui un nivell de despesa raonable i focalitzada en les necessitats reals del municipi».

Per últim, aposta per la millora de la mobilitat al municipi amb la col·locacio de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i mitjançant la reducció de l'impost municipal de circulació.