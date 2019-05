En Comú realça l'ecofeminisme com la línia per canviar Girona

La candidata d'En Comú Podem, Eugènia Pascual, va realçar el medi ambient i el feminisme com les línies transversals per canviar Girona. La formació va celebrar ahir el seu acte central de campanya al Centre Cultural la Mercè amb la presidenta del grup parlamentari de Catalunya En Comú Podem, Jéssica Albiach, i la diputada i portaveu Marta Ribas. Una trentena de persones van seguir l'acte, en el qual els comuns van ressaltar algunes de les seves apostes i, sobretot, van criticar les polítiques dutes a terme per l'actual Ajuntament.

La formació defensa la municipalització de serveis com l'aigua i la neteja. I per aconseguir-ho consideren que és necessària «la pressió dels moviments socials». «Aquests ens ajuden a pressionar les institucions i a aconseguir el canvi», va ressaltar Pascual.

D'exemple va posar Aigua és vida, entitat que demana la remunicipalització de l'aigua des de fa anys. «Una de les falàcies que s'ha de combatre és que allò privat és millor. En el cas d'Aigües de Girona ha quedat demostrat que ni és més eficient ni el producte és millor», va afirmar contundent.

Pascual també va criticar que l'Ajuntament utilitzi la cultura com un «bé mercantil per potenciar la ciutat» i que es destinin diners en festivals i llavors es digui que no n'hi ha per portar «recursos als centres cívics dels barris per fer cultura de base». «S'estan gastant els diners en el que volen i no en polítiques socials, cultura, educació o en la millora del pla de mobilitat. Tot això no són prioritats per a aquest Ajuntament i quan ho són es fan malament i corrent com el pont del Dimoni», va afegir la candidata d'En Comú Podem.

D'altra banda, Jéssica Albiach va destacar que aquest diumenge s'han «d'omplir els ajuntaments de governs d'esquerres; no amb ERC, que cada vegada que té ocasió pacta amb la dreta convergent, o amb el PSC, que cada vegada que pot acaba agenollat davant dels poders econòmics».