La Cooperativa Cultural, prioritat d'ERC a Banyoles

Jaume Butinyà, cap de llista d'ERC-Junts per Banyoles, va presentar ahir el programa electoral complert i que es pot consultar a través del web, ja que no l'han editat en paper per raons d'austeritat pressupostària. Butinyà va destacar alguns dels punts prioritaris del programa, com la Cooperativa Cultural, un projecte que engloba una biblioteca amb espais per a les entitats i que té l'objectiu d'impulsar la dinamització cultural. El programa també inclou l'extensió i senyalització de carrils bici, la millora del transport públic amb Girona amb un augment de les parades de bus, la creació d'un ecobarri a la zona de sota Monestir i una piscina pública.

El candidat va dir que estan rebent «bones vibracions» per part de la ciutadania i va refermar que presenten una llista de gent compromesa i disposada a treballar «amb la gent i per la gent de Banyoles».