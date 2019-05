Cs lamenta que el PSC descarti un pacte constitucionalista

L'alcaldable de Ciutadans (Cs) a Girona, Daniel Pamplona, va lamentar ahir que en el debat electoral de Catalunya Ràdio, la portaveu del PSC a la ciutat, Sílvia Paneque, descartés la possibilitat d'un pacte de govern constitucionalista «i es torni a entregar al separatisme com ho ha estat fent fins ara».

Pamplona considera que «diumenge no hi haurà cap majoria absoluta» i, per tant, serà necessari realitzar pactes, d'aquí que lamenti la negativa dels socialistes «tot i que seguirem tenint la porta oberta si volen estar al costat de la Constitució».

L'alcaldable taronja va reiterar la necessitat que el constitucionalisme «es mostri unit per assegurar que tindrem un Ajuntament al servei de tots els gironins i no només dels partidaris de l'independentisme».